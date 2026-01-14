Мужчина из Ливии получил посылку с телефонами Nokia из 2010 года

В Ливии предприниматель получил партию мобильных телефонов Nokia, заказанную еще в 2010 году. Задержка товаров была связана с политическими событиями и вооруженным конфликтом в стране. Об этом в понедельник, 12 января, сообщила газета The Indian Express.

© Вечерняя Москва

По словам мужчины, партию передали местному посреднику в 2010 году, но она так и не дошла до получателя в связи с резким обострением обстановки и последовавшей гражданской войной. При этом, по данным журналистов, отправитель и получатель находились в Триполи в нескольких километрах друг от друга.

Покупатель предположил, что заказанный им товар «облетел весь мир», после чего вернулся в Ливию, передает газета.

