Пока вы не уснули: обыски у Тимошенко и смерть легенды МХАТа

Кадыров отреагировал на слухи о своей госпитализации

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию о том, что испытывает проблемы со здоровьем. Соответствующие кадры в среду, 14 января, опубликовал экс-глава администрации Ибрагим Закриев.

На видео политик сидит за рулем машины и проводит инспекцию по Грозному. Кадров громко смеется и улыбается, а также выглядит энергичным.

— Забыл сказать, что я не в больнице, — сказал он в ролике, который распространило агентство РБК.

Появились подробности конфликта Пригожина с Шойгу

© Скриншот

Мало кто знает, что Министерство обороны России отвечало владельцу частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину на публично задаваемые экс-министру обороны Сергею Шойгу вопросы о якобы имевшей место нехватке боеприпасов. Подробности конфликта появились в публикации российского публициста Алексея Чадаева в Telegram.

По словам Чадаева, который назвал конфликт Пригожина с Минобороны «незабвенным», владельцу ЧВК поступали официальные ответы от оборонного ведомства, в которых сообщалось, что подразделение получает стандартное количество снарядов.

Украина атаковала объекты России умными авиабомбами

За минувшие сутки российские средства ПВО сбили семь управляемых авиабомб ВСУ, сообщило Минобороны России.

Помимо умных авиационных бомб, перехвачены шесть реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 260 БПЛА самолетного типа, поделились подробностями в российском военном ведомстве. Атакованные вооруженными силами Украины объекты не раскрываются.

НАБУ показало видео обысков у Тимошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовало видео обысков в офисе лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, на которых присутствует и она сама. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.

На кадрах Тимошенко в присутствии сотрудников НАБУ предъявляют несколько пачек стодолларовых купюр.

СМИ сообщили о беспрецедентном шаге США в отношении России

© NASA

США пошли на беспрецедентный шаг в отношении РФ, досрочно передав управление Международной космической станцией (МКС) российской стороне. Об этом пишет журнал Scientific American (SciAm).

По данным издания, командир МКС от NASA астронавт Майк Финк досрочно передал полномочия российскому космонавту Сергею Кудь-Сверчкову, так как одному из членов экипажа американской миссии Crew-11 потребовалась эвакуация. Что именно с ним произошло, не уточняется, однако уже 15 января корабль Crew Dragon с четырьмя членами экипажа вернется на Землю. Тем временем на МКС останутся два россиянина и один американец, говорится в публикации.

Миссия Crew-11 прибыла на МКС 2 августа. В ее экипаж вошли Майкл Финк, Зена Кардман, Кимия Юи и космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов.

СМИ: Украина оказалась в самом сложном положении за время СВО

Последние недели можно назвать одними из самых трудных для ВСУ с начала СВО из-за мощности ударов армии России по инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

«Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны. Зима — исторический союзник русской армии», — сказано в публикации.

Названа причина смерти ректора Школы-студии МХАТ Золотовицкого

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий скончался из-за онкологического заболевания. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, Золотовицкому ранее диагностировали рак желудка. О смерти актера театра и кино сообщило утром в среду, 14 января, агентство ТАСС. Он умер на 65-м году жизни.

Золотовицкий появился на свет в 1961 году в Ташкенте. Свою карьеру он неразрывно связал со Школой-студией МХАТ, которую окончил, а с 1989 года начал в ней преподавать актерское мастерство. В 2013 году Золотовицкий занял пост ректора.

В стране СНГ предложили признать Соловьева персоной нон грата

Депутат парламента Киргизии Дастан Бекешев призвал объявить в стране российского телеведущего Владимира Соловьева персоной нон грата из-за слов о проведении новой спецоперации. Об этом парламентарий сообщил в разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, новости».

«Недопустимо вбивать клинья между Россией и центральноазиатскими странами, поскольку мы связаны исторически, культурно и в рамках международных площадок. (...) Именно вбиванием клиньев занимается Соловьев», — заявил депутат.

Он выразил уверенность, что МИД Киргизии должен жестко отреагировать на слова Соловьева.

Россиянина убили в Таиланде после того, как он стал свидетелем изнасилования

В Паттайе при трагических обстоятельствах погиб российский турист — 41-летний хирург из Красноярска Тимофей Б. Его тело с признаками тяжелых травм было обнаружено в номере отеля в элитном районе Джомтьен, сообщает Mash.

По предварительной информации, перед гибелью мужчина стал свидетелем преступления. Как сообщила его мать, вскоре после прилета 6 января сын в телефонном разговоре упомянул, что видел на улице, как неизвестный затащил девушку в кусты. После этого разговора Тимофей перестал выходить на связь.

Юбилейный концерт Долиной решили перенести

Запланированный на 25 февраля 2026 года юбилейный концерт Ларисы Долины в БКЗ «Октябрьский» перенесен на ноябрь. Об этом сообщает телеканал «78».

Как сообщили в концертном зале, все ранее приобретенные билеты остаются действительными на новую дату, организаторы принесли извинения за доставленные неудобства.

Концерт посвящен 70-летию народной артистки России, которое Лариса Долина отметила 10 сентября текущего года. Новая точная дата мероприятия будет объявлена дополнительно.

