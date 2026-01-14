Эстония предложила запретить выдачу шенгенских виз участникам СВО
Эстония планирует обсудить запрет на выдачу шенгенских виз и видов на жительство в Европейский союз участникам специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в среду, 14 января, заявил глава эстонского МИД Маргуса Цахкну.
Ранее Министерство внутренних дел ввело запрет на въезд в Эстонию для 261 военного из России, которые участвовали в СВО.
По словам Цахкну, бывшие участники боевых действий могут использоваться российскими спецслужбами для диверсий, подрывной деятельности и участия в организованной преступности на территории Европы, передает ERR.
В декабре заведующий консульским отделом посольства России в Испании Кирилл Будаев сообщил, что Испания вслед за другими странами Европейского союза, вероятнее всего, введет ограничения на въезд и оформление вида на жительство для граждан России по пятилетним загранпаспортам старого образца.