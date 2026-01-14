Что происходит в мире сегодня: катастрофа в Таиланде и предъявление обвинений Тимошенко

В среду, 14 января, в Таиланде потерпел крушение пассажирский поезд, а на Украине бывшему премьер-министру Юлии Тимошенко предъявлено обвинение в подкупе депутатов.

В Таиланде потерпел крушение пассажирский поезд

Пассажирский поезд, следовавший из Бангкока в Убон Ратчатхани, врезался сегодня утром в упавший на рельсы строительный кран в районе Сикхио. В результате катастрофы несколько вагонов поезда сошли с рельсов, пишет газета Khaosod.

По информации издания, ведутся спасательные работы.

«Власти сообщили, что 32 человека погибли, трое числятся пропавшими без вести, еще 66 получили ранения», — говорится в статье.

Уиткофф и Кушнер планируют приехать в Москву

Спецспосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены посетить Москву в рамках урегулирования украинского кризиса и встретиться с главой России Владимиром Путиным. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет агентство Bloomberg.

При этом, по их данным, встреча может состояться уже в этом месяце, однако дата визита пока не согласована и планы могут поменяться из-за событий в Иране. В свою очередь представитель Белого дома заявил, что на данный момент встреча не запланирована.

Тимошенко предъявлены обвинения из-за подкупа депутатов

Бывший премьер-министр Украины, главе фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, получила подозрение по делу о подкупе депутатов. Об этом сообщила «Страна.ua».

Тимошенко подтвердила, что в офисе ее партии проводились следственные действия, однако отвергла все обвинения в свой адрес.

«В последний раз таким образом к нам врывались штурмовики во время Революции достоинства. Но тогда они хотя бы прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из карманного Печерского суда… Сейчас же не было и этого», — заявила Тимошенко с трибуны Рады.

Армения хочет стать членом Евросоюза

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что страна хочет стать членом Евросоюза, но для этого она должна соответствовать стандартам объединения, «может, и не на 100%, но хотя бы на 97, 98, 99%». Его слова приводит РИА Новости.

«В любом случае Армения будет в выигрышном положении: либо станет полноправным членом Евросоюза, либо не станет членом ЕС, но будет государством, соответствующим стандартам Европейского союза, современным стандартам», — подчеркнул Пашинян в ходе обсуждений на тему рисков и возможностей мира в Закавказье.

Трамп показал средний палец рабочему на заводе Ford

Президент США Дональд Трамп во время своего визита на завод автоконцерна Ford в штате Мичиган ответил бранью на оскорбления одного из рабочих и показал ему средний палец. Видеозапись инцидента опубликовало издание TMZ.

В ходе осмотра Трампом цехов, один из рабочих выкрикнул фразу, в которой были слова «pedophile protector» (защитник педофилов). После чего Трамп, как утверждается, ответил с использованием ненормативной лексики и показал ему средний палец. В Белом доме подчеркнули, что «какой-то сумасшедший выкрикивал оскорбления, и президент дал недвусмысленный ответ».