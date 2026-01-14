В Германии выплатят €1,31 млн ошибочно осужденному немцу

Власти Баварии выплатят €1,31 млн Манфреду Гендицки, который из-за ошибки органов правосудия провел в тюрьме более 13 лет, сообщило МВД региона.

С Гендицки, как говорится в заявлении на сайте земельного ведомства, достигнуто «всеобъемлющее мировое соглашение» по всем претензиям, связанным с его осуждением и лишением свободы. Бавария выплатит ему с учетом уже выплаченных сумм в общей сложности €1,31 млн в качестве компенсации.

65-летний Гендицки был задержан в 2009 году по подозрению в убийстве пожилой женщины. Суд признал его виновным и мужчину приговорили к пожизненному сроку. Сам Гендицки вину так и не признал.

Лишь спустя годы экспертиза подтвердила, что произошел именно несчастный случай.

Благодаря появлению новых обстоятельств, в 2023 году был начат новый процесс, Спустя 13 лет, проведенных в тюрьме, Гендицки был выпущен на свободу.