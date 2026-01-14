Экс-депутат Рады высказался об обвинениях НАБУ против Тимошенко

Экс-депутат Верховной рады Игорь Марков предположил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выдвинуло обвинения против лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко с целью зачистки кандидатов перед выборами в стране. Об этом пишет NEWS.ru.

Собеседник издания заявил, что в украинском парламенте всегда была нормальной практикой покупка голосов.

По его мнению, сейчас это решили выставить каким-то сверхординарным событием. Он отметил, что вся украинская политика – это и есть торгашество, коррупция, воровство.

Марков также выразил уверенность, что Тимошенко не посадят. По словам экс-нардепа, ее просто поставят в какие-то рамки и будут шантажировать.

Ранее Тимошенко заявила, что не имеет отношения к аудиозаписям, обнародованным НАБУ, и отрицает подлинность своего участия в зафиксированных на них разговорах.