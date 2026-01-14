Массовые протесты в Иране: что пишут зарубежные СМИ

С конца 2025 года в Иране продолжаются протесты, которые начались на фоне экономического кризиса, но затем стали антиправительственными и переросли в беспорядки. Зарубежные СМИ рассказали, какие варианты вмешательства рассматривают США и почему союзники американцев отговаривают их.

Президент США Дональд Трамп во вторник призвал иранцев продолжать протесты, заверив, что «помощь уже в пути», сообщает Reuters. Иран, в свою очередь, обвинил Трампа в поощрении политической дестабилизации и подстрекательстве к насилию.

Трамп сказал, что отменил все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратится «бессмысленное убийство» протестующих, а в более поздней речи призвал иранцев «запомнить имена убийц, потому что они заплатят очень высокую цену». Тем временем иранский чиновник заявил, что в стране погибло около двух тысяч человек, это первый случай, когда власти назвали общее число жертв за более чем две недели общенациональных беспорядков, отмечает Reuters.

Трамп заявил, что военные действия входят в число вариантов, которые он рассматривает для наказания Ирана за подавление протестов. Во вторник Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Иран, в том числе по суше через Турцию или Армению.

Некоторые политические союзники Трампа предупреждают об угрозе вовлечения в новый зарубежный конфликт и о внутренних издержках отказа от политики «Америка прежде всего», за которую Трамп выступал во время своей предвыборной кампании, пишет The Washington Post. Два европейских чиновника, заявили, что 12 января администрация Трампа обратилась к их странам с просьбой поделиться разведывательными данными о возможных целях на территории Ирана.

Аргументы против вмешательства в Иране включают в себя угрозу провала, поскольку американские военные и разведывательные службы проводят всё более рискованные операции, а также возможность, что падение иранского правительства приведет к власти более воинственный режим, заявили WP бывшие чиновники и люди, близкие к Белому дому.

Совет национальной безопасности США 13 января провел заседание без участия Трампа, чтобы подготовить варианты действий для президента. Помимо применения военной силы, обсуждается усиление экономического давления на Иран, кибератаки и активизация поддержки протестного движения. Несмотря на жесткие публичные заявления, в частных разговорах Трамп звучит менее уверенно, заявили собеседники WP, близкие к Белому дому.

Посол Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что США несут «прямую и неоспоримую» юридическую ответственность за гибель невинных мирных жителей, особенно молодежи. Россия осудила «подрывное внешнее вмешательство» во внутреннюю политику Ирана, заявив, что любое повторение прошлогодних ударов США будет иметь «катастрофические последствия» для Ближнего Востока и международной безопасности.

По данным источников WP, требования США и Израиля к Тегерану усилились и теперь включают в себя демонтаж иранской системы баллистических ракет и прекращение всей поддержки прокси-сил в регионе, особенно ливанской «Хезболлы». Союзники США из стран Персидского залива призывают Белый дом к переговорам, опасаясь, что крах иранского правительства может привести к гражданской войне или создать крупное, хорошо вооруженное несостоявшееся государство вроде Ливии или Сирии.

Тем временем иранские врачи сообщают о переполненных больницах и отделениях неотложной помощи, где находятся люди, получившие огнестрельные ранения. Один офтальмолог в Тегеране задокументировал более 400 случаев травм глаз от огнестрельных ранений в одной больнице, пишет The Guardian.