В России назвали истинный мотив обращения бывшей императрицы Ирана к военным

Арабист-востоковед Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером прокомментировал заявление бывшей императрицы (шахбану) Ирана Фарах Пехлеви, которая призвала иранскую армию присоединиться к протестам в стране.

Ранее вдова свергнутого в 1979 году шаха Мохаммеда Резы Пехлеви на своей странице в социальной сети X призвала иранские вооруженные силы присоединиться к протестующим. В своей публикации она призвала иранскую армию помнить, что ни выживание какого-либо режима, ни сохранение каких-либо интересов не оправдывают пролитие крови соотечественников. «Пока не стало слишком поздно, присоединяйтесь к своим братьям и сестрам», — написала Фарах Пехлеви.

Можно говорить о том, что призыв Фарах Пехлеви к военным продиктован гуманитарными соображениями и ее стремлением сохранить жизни людей. И наверняка этот фактор присутствует в ее заявлении. Однако здесь также нужно отметить, что при правлении ее супруга Мохаммеда Резы Пехлеви вооруженные силы шахского Ирана вели себя достаточно жестко по отношению к населению страны. В связи с этим ее слова вызывают некоторое удивление. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Эксперт выразил мнение, что обращение бывшей шахбану Ирана к солдатам связано со стремлением представителей клана Пехлеви вернуть себе власть в стране.

«Нынешние протесты в Иране, судя по всему, представляют серьезную угрозу правящему режиму. Единственный способ аятоллы [Али Хаменеи] удержаться у власти – это подавление протестов вооруженным путем. При этом нынешний протест в Иране отличается от протестов 2009 или 2022 года тем, что он более организован. Речь идет о том, что у нынешнего протеста появился свой символ и свое лицо – это поднятый флаг шахского Ирана и бывший наследный принц страны Реза Пехлеви [сын Фарах Пехлеви]. Поэтому можно говорить о том, что сейчас у этого семейства появилась возможность вновь прийти к власти, а единственное препятствие для этого – позиция Вооруженных сил Исламской Республики Иран», - заявил эксперт.

Несколько дней назад Вооруженные силы Ирана в лице министра обороны страны Азиза Насирзаде присягнули на верность правящему в стране режиму, подчеркнул эксперт.

«Однако сейчас сложно говорить о том, насколько сильна эта присяга, ведь Вооруженные силы Ирана – это не КСИР [Корпус стражей исламской революции], это не штучно подобранный состав. Вооруженные силы Ирана – это обычные призывники, которые идут на службу преимущественно из сельской местности. То есть они родственными и культурными узами связаны со многими демонстрантами, которые выходят на улицы иранских городов. Поэтому призыв Фарах Пехлеви к военным присоединиться к протестующим вполне объясним и понятен. Но я не берусь предсказывать то, присоединится ли армия к протестам или нет, ведь у нынешних иранских властей есть большой опыт подавления массовых уличных демонстраций. Ранее в Иране «проскакивали» обезличенные сообщения о том, что некоторые военные начали присоединяться к протестующим, но затем они пропали. Поэтому я не склонен им доверять», - сказал эксперт.

Ранее в Тегеране началась церемония похорон 100 погибших в ходе беспорядков.