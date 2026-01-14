На Западе не сочли Захват Мадуро критичной проблемой для России

По мнению источника, якобы осведомленного о позиции Кремля, арест Николаса Мадуро был бы нежелательным событием для России, однако не стал бы критической проблемой. Об этом сообщает Bloomberg.

С другой стороны, Иран является более значимым вопросом, так как сотрудничество Москвы и Тегерана, в особенности в военной области, имеет гораздо более глубокий характер, подчеркнул инсайдер.

По мнению СМИ, даже в такой ситуации, Россия вероятнее всего ограничится публичной поддержкой Ирана, избегая активного участия в оказании помощи Тегерану, что обусловлено ограниченными ресурсами и приоритетной задачей по урегулированию конфликта с Украиной, сообщил источник.