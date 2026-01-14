Украинский политик из партии Зеленского скончался на 53-м году жизни

Умер депутат Верховной рады Александр Кабанов из партии Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщил его однопартиец Жан Беленюк в среду, 14 января.

Кабанов до прихода в политику и избрания в парламент работал сценаристом в «Квартале 95». Ему было 52 года.

Он родился в Запорожье, получил диплом врача-психотерапевта, также окончил Московскую академию им. Сеченова по специальности «Психотерапия», был детским психотерапевтом.

На президентских выборах 2019 года работал в креативной группе кандидата Владимира Зеленского.

Других подробностей пока нет. Причина смерти нардепа также пока не называется.