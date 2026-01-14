В Тегеране началась церемония похорон 100 человек, погибших в ходе протестов. Об этом сообщает гостелерадиокомпания.

© Газета.Ru

По ее данным, среди них как мирные жители, так и сотрудники правоохранительных органов исламской Республики.

13 января агентство Reuters, ссылаясь на неназванного чиновника, писало, что в ходе протестов в стране погибли две тысячи человек.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

В начале января иранские власти отключили по всей стране интернет и телефонную связь. Предполагается, что это стало одной из мер властей для борьбы с протестующими.

Ранее протестующие заявили о захвате города и округа в Иране.