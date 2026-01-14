Рада в 18-й раз продлила военное положение на Украине на 90 суток

Верховная рада поддержала продление военного положения на Украине сроком до 4 мая текущего года, увеличив действие ограничений еще на 90 дней.

Верховная рада Украины в 18-ый раз одобрила проект закона о продлении военного положения, передает ТАСС. Согласно принятому решению, военное положение будет действовать еще 90 дней, начиная с 3 февраля и до 4 мая.

За продление соответствующего закона проголосовали 333 депутата, что значительно превышает необходимый минимум в 226 голосов. Голосование транслировалось в прямом эфире заседания парламента.

Как писала газета ВЗГЛЯД, западное издание Responsible Statecraft отметило, что ситуация для Киева в переговорном процессе ухудшается, а его финансовое положение остается крайне тяжелым. Последний раз военное положение на Украине продлили до начала февраля 20 октября, соответствующие документы внес Владимир Зеленский.