«Полное самоуничтожение»: Европу предупредили об угрозе ядерной войны

Бывший офицер ВС США Станислав Крапивник заявил, что если в конфликте Европы с Россией дойдет до ядерного оружия, «от Европы ничего не останется». Комментарий политика опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

По словам Крапивника, для того, чтобы сделать Европу непригодной для жизни, не нужно много ударов, потому что Европа - густонаселенный регион. Он отметил, что евразийский субконтинент «очень компактный».

«А европейская часть России огромна. Если посмотреть на территории, которые Россия всегда контролировала - начиная с уральских гор и белорусско-польской границы, и дальше вниз до Кавказа - это огромная территория, которая не так плотно заселена», - указал бывший военный.

По мнению Крапивника, радиоактивные осадки стали бы катастрофой для Европы. Он отметил, что после одного удара по центральной Германии радиоактивные частицы разлетелись бы по большей части страны.

«То же самое касается большей части Европы. Будем надеяться, что странам ЕС хватает здравого смысла, чтобы не выбирать путь полного самоуничтожения», - заключил Крапивник.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявил, что 2025 год может оказаться последним мирным годом в Европе. Орбан отметил, что ядерное оружие долгое время удерживало народы Европы от войны. Все предполагали, что масштабный конфликт в регионе неизбежно перерастет в ядерную мировую войну.

Исторический приговор: ядерная катастрофа стала ближе, чем кажется

Но теперь, по мнению Орбана, в Европе происходит перераспределение финансовой, военной и политической власти, способное привести к войне. Орбан заявил, что военная напряженность, которая ощущается в Европе, стала следствием упадка Западной Европы и ЕС.