Расходы США на покупку Гренландии подсчитали
США придется заплатить за Гренландию не меньше чем 700 миллионов долларов. Об этом сообщил канал NBC со ссылкой на источники.
Отмечается, что эту оценку подготовили ученые и бывшие американские чиновники. Между тем официальные лица Дании и Гренландии отвергли заявления Трампа о том, что США приобретут Гренландию «тем или иным способом». Однако высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план «приоритетной задачей» для Трампа.
Ранее сообщалось, что Франция решила открыть первое консульство в Гренландии 6 февраля. Дипломаты представили это как «политический сигнал» на фоне угроз президента США Дональда Трампа по присоединению острова.