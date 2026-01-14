ЕК выделит 60 млрд евро на военную помощь Украине

Еврокомиссия представила пакет финансовой поддержки Украины на 2026-2027 годы. Он включает в себя кредит в размере 90 миллиардов евро. Первые выплаты могут быть направлены Киеву в апреле.

© Российская Газета

В Брюсселе подчеркнули, что предлагаемая помощь будет разделена на два компонента: 60 миллиардов евро будут выделены на военную помощь, а оставшиеся 30 - в качестве общей бюджетной поддержки.

"Помощь поможет Украине укрепить свою обороноспособность и обеспечить бесперебойное функционирование государства", - подчеркнули в Еврокомиссии.

В ЕС также заявили, что "оставляют за собой право использовать" незаконно замороженные российские активы для погашения займа. В Брюсселе считают, что это якобы будет соответствовать "праву ЕС и международному праву".

Соглашение о кредите было заключено в рамках "механизма расширенного сотрудничества", который позволяет странам ЕС "взаимодействовать в конкретных областях, когда становится ясно, что ЕС в целом не может достичь целей такого сотрудничества в разумные сроки".

Кредит Киеву будут выделен за счет общих заимствований стран ЕС на рынках капитала и гарантирован резервными фондами бюджета ЕС.

После опубликования Еврокомиссией данного предложения оно должно быть принято Европарламентом и Советом ЕС. "Для того чтобы ЕК начала оказывать финансовую поддержку Украине во втором квартале 2026 года, крайне важно, чтобы эти акты были приняты в кратчайшие сроки, - подчеркнули в Брюсселе. - После достижения этой цели ЕК приступит к принятию соответствующих решений и будет тесно сотрудничать с украинскими властями для подготовки необходимых мер".

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя представленный пакет, заявила, что Евросоюз хочет, чтобы "Украина была в сильной позиции как на поле боя, так и за столом переговоров". Выделение средств она назвала демонстрацией "непоколебимой приверженности Европы будущему процветанию Украины". Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что выделение Евросоюзом помощи Киеву может "обеспечить финансовую стабильность Украины и укрепить ее обороноспособность".