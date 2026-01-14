Обзор иноСМИ: сроки окончания конфликта на Украине и скандал в Германии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Решит ли прямой разговор Путина и Трампа судьбу мира?»

Бывший главный аналитик МИД Японии Масару Сато рассказал журналу Shueisha, что Россия побеждает в украинском конфликте, поэтому Москву не беспокоит ход мирных переговоров. Сато назвал Россию самой сильной стороной на переговорах. Он добавил, что врагом РФ является американский истеблишмент, а не президент США Дональд Трамп. Как отметил Сато, американский лидер прислушивается к президенту России Владимиру Путину: именно Путин убедил Трампа не поставлять Украине ракеты Tomahawk.

Прямое общение между Путиным и Трампом продолжается. Сато указал, что на фоне этих переговоров и коррупционного скандала ближайший помощник Зеленского Андрей Ермак был вынужден уйти в отставку. Журналист Shueisha предположил, что Трамп пытается сменить администрацию Зеленского, поскольку считает ее главной помехой мирному процессу. Сато допустил, что Путин мог «дать совет» по поводу отставки Ермака. Эксперт указал, что Ермак был близким другом Зеленского и имел связи с Соединенными Штатами. Он также занимался разработкой поправок к мирному плану. По словам Сато, предложения Ермака исключали все пункты, выдвинутые Россией, фактически разрушая мирный план Трампа.

В МИД Германии произошел скандал из-за стихотворения про Бербок

В МИД Германии поднялся большой шум - один из дипломатов опубликовал сатирическое стихотворение, высмеивающее экс-министра иностранных дел Анналену Бербок и бывшего министра экономики Роберта Хабека, рассказал Der Spiegel. Многие дипломаты все еще были в отпуске, когда в начале января вышел новый номер служебного журнала немецкого Министерства иностранных дел. По словам чиновников, это издание обычно не вызывает особого интереса. Раньше в нём хотя бы публиковались сообщения о переводах и повышениях, но эти времена давно прошли. Однако январский номер вызвал ажиотаж. Причиной стало стихотворение под названием «Кен и Барби», которое явно отсылало к Бербок и Хабеку. Стихотворение включает такие строки: «Газ вырубай, свитер надевай. Сам связал - носи, не замерзай. Мужской совет: не мёрзнуть зря!» - Так учит лидер у руля. Он - как бабайка для детей, и кладезь он плохих идей. Страна сбивается с пути: куда нам в этой мгле идти?».

Эти строки содержат отсылки к призыву Хабека теплее одеваться дома и к его прошлому автора детских книг. Бербок посвящены такие строки: «Причёска - волной, идеальный фасад, а речи - фальшивы и невпопад. Летала по свету, не глядя на нас, теряя из виду людей каждый раз». Также в стихотворении высмеивается «украденный пост» - в сентябре Бербок вступила в должность председателя Генассамблеи ООН. После распада правительства Германии Бербок получила эту должность, хотя первоначально на нее претендовала известная дипломат Хельга Шмид. Стихотворение появилось в онлайн-версии корпоративного журнала на один день, затем было удалено и заменено извинениями редакторов. Кто осмелился написать сатирическое стихотворение - не секрет. Оно было подписано инициалами SIGGIG, которые использует Зигфрид Гайльхаузен, заместитель немецкого консула в Румынии. В МИД страны уже раскритиковали его произведение за «стереотипные, сексистские и женоненавистнические нарративы».

«Украинский кризис завершится в 2026 году»

В 2026 году политические расчеты крупнейших мировых игроков существенно повлияют на международные дела, пишет американский портал Stratfor. Промежуточные выборы в США в ноябре повлияют не только на поведение администрации президента Дональда Трампа, но и на действия ключевых игроков, таких как Россия, Китай и Израиль, считает автор статьи. Стремление избежать повышенной экономической нестабильности в преддверии выборов, вероятно, подтолкнет Белый дом к сохранению хрупкого торгового соглашения с Китаем.

По версии автора Stratfor, в России перспектива более враждебного Конгресса США после промежуточных выборов может убедить Кремль, что 2026 год представляет собой наилучшую возможность для достижения соглашения по Украине на условиях, выгодных Москве. Однако любое такое соглашение будет хрупким, подчеркивается в статье. Администрация Трампа будет поддерживать дипломатическое давление на Москву и Киев с целью урегулирования, но столкнется с непримиримостью России. Соглашение, вероятно, будет подразумевать значительные территориальные потери для Украины и слабые гарантии безопасности. Израильское правительство, вероятно, продолжит свою кампанию военного истощения многочисленных противников, избегая при этом крупных эскалаций, которые могли бы вызвать недовольство Белого дома в год выборов.

«Как Китай создает энергосистему будущего»

Сверхвысоковольтные сети Китая соединяют возобновляемые источники энергии с городскими центрами на огромных расстояниях. Эта технология также становится экспортно успешной. Тем временем Европа отстает, пишет немецкое издание Handelsblatt. В связи с тем, что производство аппаратов МРТ в Шанхае работает на полную мощность, Китаю необходимо обеспечивать бесперебойную подачу больших объемов электроэнергии. Это становится возможным благодаря сложной логистической системе, охватывающей обширные территории Китая. До 40 процентов всей электроэнергии, потребляемой Шанхаем, транспортируется по линиям с запада на восток - гигантским трассам, которые доставляют энергию от гидроэлектростанций в Сычуане и Цинхае к побережью.

Топография Китая делает эту сложную систему необходимой: крупные электростанции расположены далеко на западе или северо-западе, часто в отдаленных горных районах или на пустынных равнинах. А густонаселенные центры и предприятия сосредоточены на восточном и юго-восточном побережьях. Линии электропередачи, транспортирующие энергию на тысячи километров, жизненно важны для Китая. За последние десять лет Китай построил более трети всех таких сетей в мире. Линии постоянного тока имеют непревзойденное физическое преимущество перед линиями переменного тока: в среднем они теряют только три процента энергии на тысячу километров, линии переменного тока - в два раза больше. Пока Европа обсуждает энергетический переход, Китай его осуществляет, подчеркивает Handelsblatt. По версии автора статьи, мир будущего будет принадлежать странам, которые не только производят электричество, но и могут безопасно транспортировать его на тысячи километров.

В Германии обнаружили «гигантскую сеть цензуры»

Исследователь Эндрю Лоуентал рассказал Neue Zürcher Zeitung, что обнаружил в Германии «тесно связанную» сеть из 330 государственных учреждений, НПО, университетских исследовательских групп, организаций по проверке фактов, аналитических центров и фондов. Все они стремятся к созданию «чистого интернета». По его словам, они работают, исходя из предположения, что истину и ложь можно четко разделить. По словам Лоуенталя, он ожидал чего-то подобного, но «не такой гигантской и защищённой государством» системы цензуры.

Лоуентал называет эту сеть «комплексом индустрии цензуры». По его словам, речь идет о крупной, хорошо организованной, хорошо финансируемой и взаимосвязанной системе, которая «простирается далеко за пределы отдельных организаций». По его словам, это проект, который «в промышленных масштабах» влияет на то, как люди воспринимают мир и действуют в политическом плане. Исследователь заявил, что многие участники системы не осознают, насколько политизирована и противоречива их работа. Особенно тревожный момент: то, что они считают истинным или ложным, зачастую является лишь их личным мнением. Эти группы часто не осознают, что используют термин «фейковые новости» подобно Дональду Трампу - как политический инструмент.