В Европе считают, что вице-президент США ненавидит континент

Вице-президент США Джей Ди Вэнс ненавидит Европу. Об этом заявил неназванный европейский дипломат в беседе с изданием Politico.
В статье говорится, что за последний год вице-президент США заработал репутацию человека, враждебно настроенного по отношению к старому континенту, и многие правительства в Европе опасаются его жесткого влияния на президента Дональда Трампа в вопросах захвата Гренландии.
Среди 10 министров и чиновников, анонимно беседовавших с Politico, никто не считал Вэнса союзником — ни в переговорах по Гренландии, ни в трансатлантических отношениях в целом.
«Вэнс нас ненавидит», — сказал один европейский дипломат.
Кроме того, издание вспомнило о «нападках» Вэнса на президента Украины Владимира Зеленского во время его переговоров с Трампом в Овальном кабинете в феврале. Вице-президент США также «шокировал и ужаснул европейцев», когда резко критиковал их за отказ сотрудничать с крайне правыми и жаловался на свое негодование в связи с тем, что США оплачивают европейскую безопасность.
До этого Вэнс заявил журналистам, что администрация США готова в одностороннем порядке обеспечить безопасность в районе Гренландии, если европейские союзники не проявят достаточной активности в этом вопросе.