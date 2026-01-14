Названы наиболее вероятные сценарии распада НАТО

США могут перестать рассматривать защиту Европы как собственный стратегический интерес, и распад НАТО уже не выглядит чем-то невероятным. Возможные сценарии разрушения Североатлантического альянса озвучил испанский политолог Хосе Визнер, слова которого приводит Telegram-канал Пул №3.

По его мнению, наиболее вероятным станет сценарий, при котором будет «политический разрыв без формального выхода».

«США в этом сценарии не выходят из НАТО официально. Почему? Потому что им нужны военные базы в Европе. При этом они блокируют консенсус, сокращают обязательства в рамках НАТО и ставят защиту Европы в зависимость от политических или стратегических уступок», — пояснил Хосе Визнер.

Также, по его словам, стоит рассмотреть и то, что США перестанут «говорить «да» своим европейским союзникам» и начнут утрачивать «способность сдерживать Россию».

«Нужно решить, что делать в истории с Гренландией. Потому что если отдать Гренландию, завтра [президент США Дональд Трамп] потребует Сеуту и Мелилью, Канарские острова, Майорку — и все, что ему взбредет в голову. Где гарантии, что ему не захочется большего?», — констатировал политолог.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что американский контроль над Гренландией - автономным арктическим островом в составе Дании – является приоритетом национальной безопасности. В Белом доме отметили, что Трамп рассматривает различные варианты решения этого вопроса, включая «использование американских военных».

При этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен предостерег Вашингтон от подобных действий, отметив, что распад Североатлантического альянса неминуем, «если США решат применить военную силу в отношении другой страны НАТО».