На западе Украины предрекли круглосуточное отключение света

На западе Украины есть перспектива круглосуточного отключения света. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Мы идем к тому, что света не будет 24 часа. Мы должны быть готовы», — сообщил он.

Вечером 13 января блэкаут произошел в Киеве. В украинской столице велись экстренные отключения света. Сообщалось, что в некоторых районах города электричество отсутствует по несколько дней.

В ночь на 14 января энергетические объекты Украины вновь оказались под ударом. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что взрывы раздались в Днепропетровской, Житомирской и Харьковской областях.