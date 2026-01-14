Минюст США нашел обоснование для атаки на Венесуэлу

Министерство юстиции США опубликовало меморандум, в котором обосновало атаку США на Венесуэлу и захват лидера страны Николаса Мадуро тем, что такие действия поддерживает местная оппозиция во главе с Марией Мачадо. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание отмечает, что Минюст опубликовал отредактированную версию меморандума, однако источникам удалось прочитать полную версию документа. В ней говорится, что атака отражает интересы оппозиции и отвечает просьбам «законного правительства Венесуэлы сместить узурпатора в Каракасе».

«В служебной записке Министерства юстиции утверждается, что поддержка действий США по свержению Николаса Мадуро со стороны венесуэльской оппозиции во главе с Марией Кориной Мачадо помогла президенту Трампу добиться его смещения с поста», — пишет газета со ссылкой на источники.

При этом в меморандуме говорится, что уход Мадуро, вероятно приведет к «массовой неразберихе», и сейчас «явного фаворита» на президентский пост просто нет.

В качестве правовых оснований для атаки в меморандуме указаны «конституционные полномочия» Трампа на проведение военных операций, продолжающаяся борьба США с наркотрафиком в Латинской Америке и прежние миссии, когда военные США участвовали в поимке террористов.

Кроме того, в документе упоминается руководство Мадуро наркокартелем, который описывается как «теневая группа высокопоставленных офицеров», занятых наркоторговлей. Однако там же отмечается, что «разведывательному сообществу трудно подтвердить сообщения о том, что Мадуро лично руководил этой деятельностью».

3 января 2026 года США нанесли несколько ударов по Венесуэле и арестовали президента страны Николаса Мадуро с его супругой, чтобы судить за управление наркокартелем Cartel de los Soles и другие преступления. Исполняющим обязанности президента страны стала вице-президент Делси Родригес. Однако и лидер оппозиции Мария Мачадо заявила о намерении принять власть. При этом Трамп отметил, что Родригес согласилась сотрудничать с США, а Мачадо не обладает поддержкой венесуэльского народа.

Президент Франции Эммануэль Макрон же подчеркнул, что новым президентом должен стать кандидат на выборах президента в 2024 году Эдмудо Гонсалес Уррутиа, которого оппозиция признала победителем. Официально же тогда победил Мадуро.

