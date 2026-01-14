Глава МИД Польши призвал президента повлиять на Трампа
Президент Польши Кароль Навроцкий и его окружение должны продемонстрировать реальное влияние на решения президента США Дональда Трампа. С таким призывом выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает Do Rzeczy.
При этом он указал, что, несмотря на проведенные переговоры между Вашингтоном и Варшавой, каких-либо ощутимых результатов, в частности в вопросах Украины, России или Гренландии, не наблюдается.
Ранее Сикорский поддержал захват США президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Дипломат написал, что с хорошим парнем этого бы не случилось.