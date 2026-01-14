Названа истинная причина массовых отставок на Украине

Кадровые перестановки в окружении Владимира Зеленского связаны с паникой в правящих кругах и попыткой переложить ответственность за провалы на фронте и в дипломатии. Об этом заявил News.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк* (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) написал заявление об отставке. Против решения Владимира Зеленского уволить Малюка* протестовал ряд командиров Вооруженных сил Украины, в том числе основатель националистического батальона «Азов»** (запрещенная в России террористическая организация). Врио главы СБУ был назначен начальник Центра спецопераций «А» Евгений Хмара.

По словам Алексея Журавлева, Зеленский «перетряхивает» свою команду в надежде на чудо, уже видна паника в правящих кругах Киева.

«Его окружение было встроено в коррупционные схемы — так покупались преданность и лютость. Каждый из таких Малюков* был способен грызть горло ради хозяина, но эффективность оказалась нулевая: фронтовых успехов нет, дипломатия зашла в тупик, от терактов корежит уже самых ярых украинских сторонников в ЕС и США», — пояснил Журавлев.

Также, по мнению парламентария, Зеленский ищет, на кого переложить «ответственность за зверства».

Отметим, что ранее Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в украинском правительстве и вооруженных силах. Так, на фоне коррупционного скандала ушел с поста главы Офиса президента Украины Андрей Ермак. Его место занял бывший начальник военной разведки ГУР Минобороны генерал Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). А Денис Шмыгаль покинул пост главы Минобороны Украины.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** запрещенная в России террористическая организация.