Рубио обвинили в продаже своей души и манипулировании Трампом

Американский госсекретарь Марко Рубио «продал свою душу» и манипулирует президентом США Дональдом Трампом в области принятия внешнеполитических решений. Об этом в эфире телеканала MS Now заявил бывший адвокат американского лидера Тай Кобб.

По его словам, во время первого срока Трампа были люди, способные сказать ему «нет», а в его нынешней команде главы Белого дома такие люди отсутствуют.

«С другой стороны, у вас есть такие люди, как Марко Рубио, который, по всей видимости, продал душу, но тем не менее наслаждается возможностью манипулировать президентом в вопросах внешней политики, таких как Куба, Венесуэла и многие другие», — сказал экс-адвокат Трампа.

Ранее Трамп прокомментировал идею о том, что Рубио мог бы стать новым президентом Кубы. Он отметил, что это отличная идея.