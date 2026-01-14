Украинцам в США грозит массовая депортация

Жительница Миннесоты, получившая статус беженца из Украины, поделилась своими страхами, отметив, что из-за постоянной угрозы высылки она практически не выходит из дома.

Согласно её свидетельствам, значительное число её знакомых, даже имеющих официальное трудоустройство, были депортированы из США сотрудниками иммиграционной службы.

В настоящее время беженцы активно занимаются поиском адвокатов и организуют сбор средств, стремясь защитить своё право на легальное пребывание в стране.