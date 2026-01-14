На границе с Белоруссией начали задерживать в сотни раз больше украинцев

На границе Украины с Белоруссией стали задерживать в сотни раз больше мужчин, чем в 2023 году и в четыре раза больше, чем в 2024 году. Такие результаты показало расследование издания «Следствие.инфо».

Сообщается, что в 2025 году в пограничной зоне между странами задержали 1,4 тысячи мужчин призывного возраста, в то время как годом ранее задержанных было лишь 326. В 2023 году пограничники поймали на этом участке всего четырех человек.

При этом отмечается, что на границе с остальными странами такого прироста беглецов не наблюдается. А на наиболее популярных среди уклонистов направлениях побега — в Румынию и Молдавию — и вовсе наблюдается спад числа задержанных на 11 и 39 процентов соответственно.

Ранее стало известно, что украинцы стали все чаще бежать из Украины в Белоруссию. Утверждается, что в соседней республике мужчин встречают сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии и расспрашивают о военной технике, а также об объектах и прилетах на территории Украины.