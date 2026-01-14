Россию подставили под удар: раскрыта коварная манипуляция Лондона и Киева

Британцы устроили изощренную провокацию, чтобы поссорить РФ и США. Как сообщает «Царьград», Лондон и Киев попытались столкнуть две страны вокруг танкера Marinera, который задержали в начале года в Атлантическом море.

Береговая охрана США следовала за судном более двух недель, а ситуация едва не привела к столкновению военных кораблей Москвы и Вашингтона. На борту танкера была преимущественно украинская команда с капитаном из Грузии — среди членов экипажа было всего два россиянина.

Во время преследования команда решила поднять российский флаг и экстренно переписаться в российском реестре. По сообщениям СМИ, флаг нарисовали прямо на борту, а сам танкер обслуживал «мутные» перевозки нефти между Ираном и Венесуэлой.

Произошедший в конечном счете захват американским спецназом судна, которому помогали в этом Королевские ВВС, был крайне эмоционально воспринят в России. Автор статьи отмечает, что на самом же деле это было шоу и ловушкой.

Как писал американист Дмитрий Дробницкий, все произошедшее было «очень хорошо спланированной подставой». Он обратил внимание, что Marinera до конца декабря 2025 года носил имя Bella-1 и ходил под флагом Гайаны.

«Рейсы танкер в последнее время выполнял между Ближним Востоком и Венесуэлой (а на Ближнем Востоке часто участвовал в операциях по переливу нефти с борта на борт в море). И вот в декабре он убегает от береговой охраны США, встаёт (вполне официально!) под российский флаг и бежит дальше, пока его не захватывают американцы с бриттами между Исландией и Британскими островами», — заявил Дробницкий.

По мнению эксперта, тревожнее всего то, что операция Береговой охраны США, начавшаяся вполне как часть осуществления Доктрины Монро, чуть не переросла в противостояние России и США в Евроатлантики. Своего «апогея» ситуация достигла, когда американские и британские СМИ сообщили, что навстречу американским военных «выдвинулись то ли российские корабли, то ли единичная подводная лодка». Некоторые издания утверждали, что захват судна происходит у них на глазах, а те якобы струсили и не стали вмешиваться.

Военный блогер Юрий Подоляка тоже обратил внимание на двойное дно с российским флагом. Он задал ряд наводящих вопросов. Например, почему Китай, чьи интересы в Венесуэле значительно шире российских и в пользу которого якобы работал танкер, не стал бы поднимать на нем флаг КНР и предпочел бы поднятие российского. Другой вопрос — почему не было отложено включение пяти других танкеров в российские регистры на несколько дней, до того момента, когда Marinera окажется в безопасности.

«Как только вы для себя логично и непротиворечиво существующим фактам на него ответите, прошу также откровенно и с такими же… эмоциональными пояснениями выложить это самое мнение в своих блогах. Даже интересно, к чему вы все придете в своих размышлениях», — подчеркнул Подоляка.

Исходя из этого, наиболее вероятным объяснением может оказаться то, что вокруг Marinera была разыграна сознательная провокация по подведению к столкновению ВМФ России с американским кораблем, который бы бросились «спасать» британские ВВС и флот. Сорвать ее удалось благодаря желанию Москвы и Вашингтона не обострять отношения.