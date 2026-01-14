Эксперт объяснил, почему Трамп оказывает давление на Кубу

Конфликт президента США Дональда Трампа с Кубой является не новым, а продолжением давней линии американской политики. Об этом «Звезде» рассказал директор Центра ибероамериканских исследований СПбГУ, главный научный сотрудник ИЛА РАН Виктор Хейфец.

«Конфликт и Трампа, и США с Кубой длится десятилетиями. Вот уже скоро лет 70, как продолжается американское эмбарго. Кубинцы называют его блокадой, и каждый год Генассамблея (ООН - Прим. ред) принимает рекомендательное решение прекратить эту блокаду», - объяснил специалист.

По его словам, американцы недовольны национализацией американских предприятий на Кубе после революции Фиделя Кастро. У сторон несколько десятилетий не было дипломатических отношений. Только в 2014 году было принято решение об их восстановлении, однако, Трамп, едва придя к власти в первый срок, сразу стал разворачивать эту нормализацию назад, отметил эксперт.

«В первые дни своей второй уже администрации Трамп включил в список Кубу в список государств, поддерживающих, по мнению США терроризм, так что это не сегодняшний конфликт, это продолжение давней линии. Строго говоря, Куба гораздо больше значила для Трампа, чем Венесуэла», - рассказал Хайфец.

Он добавил, что Трамп считает своим долгом «додавить» кубинские власти.

«Уже давно в его республиканской партии очень важно было победить в штате Флорида, где очень много кубино-американцев, эмигрантов либо их потомков с Кубы. Марко Рубио, госсекретарь США - кубино-американец. Его родители эмигрировали с Кубы после революции. Поэтому это не сегодняшнее дело, это продолжение давней линии», - сказал специалист.

Ранее президент Кубы Мигель Диаc-Канель заявил, что США нападают на страну уже 66 лет. Он на своей странице в соцсети Х написал что Гавана не угрожает американцам, но готова защищаться до последней капли крови.