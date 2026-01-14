Разведка Коста-Рики узнала о подготовке покушения на президента страны

На президента Коста-Рики Родриго Чавеса Роблеса готовится покушение, местная прокуратура уже поставлена в известность. Такое заявление сделал Хорхе Торрес, глава Управления разведки и нацбезопасности Коста-Рики.

"Сегодня я здесь, чтобы подать заявление в связи с информацией, которую мы получили из конфиденциального источника, об угрозе жизни президента республики", - отметил чиновник в ходе общения с прессой, трансляцию которого вел телеканал Repretel.

Торрес добавил, что, согласно имеющейся информации, киллеру уже выплатили гонорар за ликвидацию президента. Как констатировал глава коста-риканской разведки, с подобной ситуацией страна столкнулась впервые в своей истории.