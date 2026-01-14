Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале о непростом дне для страны из-за массированного удара российских ракет 13 января.

По словам украинского лидера, энергетическая инфраструктура получила серьезные повреждения, поэтому сотрудникам коммунальных служб приходится работать круглосуточно уже несколько недель.

Зеленский отметил, что при ударах применялись баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны. По его словам, часть из них удалось сбить, однако были и попадания.

13 января Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара беспилотниками и высокоточным оружием наземного базирования по объектам энергетической инфраструктуры Вооруженных сил Украины, а также предприятиям военно-промышленного комплекса. В ведомстве отметили, что этот удар стал ответом на атаки на российские гражданские объекты.

До этого в Минобороны рассказали, что целью удара ракетного комплекса «Орешник» 9 января был авиационно-ремонтный завод во Львове.

На предприятии ремонтировалась и обслуживалась авиационная техника ВСУ, в том числе переданные Киеву Западом истребители F-16 и МиГ-29.