Вашингтон начал понимать, что украинский конфликт больше не дает США выгоды и ведет их в тупик. Такое мнение высказал профессор МГИМО, полковник СВР в отставке Андрей Безруков в интервью RT.

По словам собеседника, главный ресурс западной коалиции — Соединенные Штаты — пришел к выводу, что продолжение войны снижает конкурентоспособность страны и требует пересмотра приоритетов. Безруков отметил, что в логике американских элит конфликт на Украине уже перестает быть ключевым направлением, уступая другим задачам.

Отдельно он заявил, что ситуация вокруг Украины несет риск выхода из-под контроля. По его оценке, в случае дальнейшей эскалации конфликт может приобрести мировой масштаб, где США окажутся в прямом столкновении с другой ядерной державой. При этом, как подчеркнул собеседник, такой сценарий не усиливает позиции Вашингтона и не приносит экономической выгоды.

Безруков также связал изменение настроений на Западе с тем, что Россия, по его словам, смогла выдержать давление и сохранить устойчивость. Он считает, что именно это повлияло на пересмотр подходов внутри США, рост неопределенности в Европе и укрепление внешних связей Москвы с рядом стран.