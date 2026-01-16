В Евросоюзе приготовились ввести новые санкции против Ирана

Министры иностранных дел стран Европейского союза в ходе формальной встречи в Брюсселе 29 января обсудят возможные новые санкции в отношении Ирана на фоне протестов в стране. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на дипломатов евроблока.

Издание отмечает, что Европейская служба внешних связей (EEAS) предлагает внесение в санкционные списки около 31 физических и юридических лиц, связанных с Ираном.

До этого сообщалось, что страны Евросоюза обсуждают внесение иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список "террористических организаций".

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия.

Президент США призвал иранцев продолжать протестовать и заявил, что "помощь уже в пути". Это означает, что ВС США завершают подготовку к военным действиям против Тегерана. Подробнее - в материале "Газеты.Ru".