Умерла одна из первых активисток борьбы с расизмом Клодетт Колвин

Одна из первых активисток борьбы за права темнокожих в США Клодетт Колвин умерла в возрасте 86 лет.

— С глубокой скорбью Фонд Клодетт Колвин и ее семья сообщают о кончине Клодетт Колвин — любимой матери, бабушки и пионерки движения за гражданские права. Она оставила после себя наследие мужества, которое помогло изменить ход американской истории, — сообщается в заявлении на сайте фонда Колвин.

Колвин стала известной еще подростком: в 1955 году, в возрасте 15 лет, она была арестована в Алабаме за отказ уступить место белому пассажиру в автобусе. Этот поступок, произошедший за девять месяцев до более известного случая с Розой Паркс, стал одним из символов борьбы с расовой сегрегацией в США.

После ареста Колвин была взята под опеку государства и приговорена к бессрочному условному сроку. Случай привлек внимание к проблемам расовой дискриминации, однако более широкую известность Колвин получила позже, когда Роза Паркс повторила ее поступок, что стало толчком к масштабным протестам.