СМИ: В Индии резко выросло число нападений на христиан и мусульман

В Индии зафиксирован значительный рост числа инцидентов ненависти и насилия против религиозных меньшинств, сопровождающийся угрозами и нападениями на христиан и мусульман, сообщает Al Jazeera.

За 2025 год в Индии зафиксировано 1318 случаев речей ненависти, что на 97% больше, чем в 2023 году. По данным проекта India Hate Lab, большинство инцидентов направлены против мусульман и христиан, причем число атак на христиан выросло на 41% по сравнению с прошлым годом, передает Al Jazeera.

В новогодние праздники, 24 декабря, в городе Райпур радикальные группировки устроили погром в торговом центре, разрушив рождественские украшения и сорвав праздничные мероприятия. Полиция возбудила дело против 30–40 человек, однако задержаны были лишь шесть, которых вскоре отпустили под залог. Освобожденных встретили шествием, а видеозаписи распространились в соцсетях.

Эксперты подчеркивают, что резкий рост проявлений ненависти связан с усилением риторики индуистского большинства и деятельностью партийных группировок, а также с распространением теорий заговора о так называемых «насильственных обращениях» в христианство. В докладе отмечается, что подобная риторика создает атмосферу страха среди христиан и мусульман, а также способствует принятию дискриминационных законов в ряде индийских штатов.

Лидеры религиозных меньшинств вынуждены обращаться за защитой к полиции.

«В Райпуре архиепископ был вынужден рекомендовать всем церквям и христианским учреждениям запрашивать защиту полиции на Рождество», – заявил бывший глава Всеиндийского католического союза Джон Даял.

Доклад также фиксирует рост числа нападений на мусульман, где случаи призывов к насилию выросли на 93% за два года.

Большинство подобных инцидентов происходят в регионах, где у власти находятся представители или союзники партии БДП, а среди главных распространителей речей ненависти названы высокопоставленные политики, такие как министр внутренних дел Индии Амит Шах и главы штатов Уттар-Прадеш и Уттаракханд.

В 2021 году в Индии радикалы совершили серию нападений на христианскую общину на Рождество. Злоумышленники разбили статуи Иисуса. Нападавшие также сожгли изображения Санта-Клауса.