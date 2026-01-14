«Что мы творим»: в США возмущены решениями Трампа

Ведущий одного из американских шоу в шутливом тоне задал ряд вопросов президенту Дональду Трампу, предположив, что его желание контролировать Венесуэлу и Гренландию связано с «разорением» США. Отрывок из программы привел Telegram-канал Пул №3.

В ночь на 3 января 2026-го лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе. Их доставили в Нью-Йорк для судебных разбирательств. После захвата Мадуро Трамп заявил, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой до тех пор, пока не сможет осуществить «безопасную, упорядоченную и законную передачу власти».

Американский ведущий поинтересовался у Дональда Трампа, зачем ему нужно было становиться «президентом Венесуэлы», и не связано ли это с его желанием «подзаработать».

«Что мы вообще творим? Ты что, решил подхватить пару дополнительных смен? Праздники по тебе сильно ударили? (…) И почему нам вдруг понадобилась вся нефть Венесуэлы и все то, что зарыто под Гренландией?», - задался он вопросом.

В итоге ведущий шоу под закадровый смех с ужасом предположил, что США «разорились».

Медведев назвал похищение Мадуро американскими военными хамством и мерзостью

В Белом доме ранее заявили, что президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты взятия под контроль Гренландии, автономной датской территории, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над островом приоритетом национальной безопасности США.