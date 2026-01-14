МИД Китая осудил угрозы Трампа Ирану

Китай выступает против внешнего вмешательства во внутренние дела Ирана. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее слова приводит Reuters.

© Lenta.ru

«Китай не одобряет применение или угрозу применения силы в международных отношениях», — подчеркнула дипломат, комментируя ситуацию.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал участников беспорядков в Иране захватывать органы власти. Глава Белого дома подчеркнул, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока расправы над протестующих не прекратятся, добавив, что «помощь уже в пути».

Кроме того, американский лидер пригрозил ответом и серьезными мерами в случае казни участников протестов в Иране.