Тимошенко отвергла обвинения в свой адрес

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что отрицает все обвинения в свой адрес.

«Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения», — написала политик.

Тимошенко подтвердила, что в офисе партии прошли обыски. По ее словам, процедура проходила всю ночь. В результате следователи забрали все ее рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения главы фракции, уточнила Тимошенко.

В ночь на 14 января украинское издание «Обозреватель» сообщило, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подозревает Тимошенко в коррупции. По данным источников, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) могут обвинить депутата или лидера партии «Слуга народа» Давида Арахамию в предоставлении незаконных льгот ряду депутатов от других фракций за нужные результаты голосования в Верховной раде.

Издание «Украинская правда» сообщило, что лидеру «Батькивщины» предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов. Другие детали не уточнялись.

Ранее журналист рассказал, как долго шли обыски в офисе блока Тимошенко.