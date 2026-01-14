Уиткофф заявил о начале реализации второго этапа плана Трампа по урегулированию в Газе

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о начале реализации второго этапа плана американского лидера Дональда Трампа по урегулированию в секторе Газа. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети X.

«Сегодня от лица президента Трампа мы объявляем о начале второго этапа плана президента из 20 пунктов по прекращению конфликта в секторе Газа», — написал он.

По его словам, в рамках второго этапа урегулирования в Газе будет создана переходная палестинская администрация.

Он отметил, что будет проведена демилитаризация анклава и начнется его восстановление.

Ранее стало известно, что израильские военные подготовили план новой наземной операции в секторе Газа. Причиной разработки нового плана стали сведения о восстановлении военного потенциала ХАМАС.