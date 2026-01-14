На Украине нашли неожиданную причину обысков у Тимошенко

Обыски у лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко могут быть связаны с голосованием за отставку бывшего главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василя Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Тут стоит обратить внимание, что "Батькившина" сыграла главную роль в том, что прошло очень важное для Банковой голосование за отставку Малюка с поста руководителя СБУ. При том, что, по данным "Страны", во фракции изначально были разные мнения, но Тимошенко настояла на голосовании», — говорится в сообщении.

Как отмечают авторы материала, Тимошенко несколько раз была фигурантом расследований и в 2011 году была посажена в тюрьму. В этот раз ей может грозить срок до 10 лет, однако вину политик отрицает.

Ранее Верховная Рада поддержала отставку Малюка. По словам депутата Ярослава Железняка, его уход поддержали 235 парламентариев. Должность главы украинского ведомства Малюк занимал с 7 февраля 2023 года.