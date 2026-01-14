Президент США Дональд Трамп выругался и показал средний палец рабочему на заводе Ford в Мичигане. Этот момент попал на видео, опубликованное порталом TMZ.

«Во время осмотра завода кто-то начал кричать на Трампа. Трудно разобрать всю фразу, которую выкрикнуи, но, похоже, она включала слова "защитник педофилов". Разгневанный рабочий, очевидно, ссылается на связи Трампа с покойным осужденным педофилом Джеффри Эпштейном», — говорится в описании к видео.

Сорокалетний Ти Джей Сабула рассказал газете The Washington Post, что именно он кричал на американского лидера. Рабочий признался, что его отстранили от работы на время расследования инцидента.

Директор по коммуникациям Белого дома, помощник президента США Стивен Чун назвал жест и слова Трампа уместными и недвусмысленными.