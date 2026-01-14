Президент США Дональд Трамп выругался и показал средний палец рабочему на заводе Ford в Мичигане. Этот момент попал на видео, опубликованное порталом TMZ.
Сорокалетний Ти Джей Сабула рассказал газете The Washington Post, что именно он кричал на американского лидера. Рабочий признался, что его отстранили от работы на время расследования инцидента.
«Что мы творим»: в США возмущены решениями Трампа
Директор по коммуникациям Белого дома, помощник президента США Стивен Чун назвал жест и слова Трампа уместными и недвусмысленными.