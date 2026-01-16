Трофейные архивы Франции помогли выяснить, что Польша мешала переговорам СССР с союзниками против нацистской Германии, что могло бы предотвратить Вторую мировую войну. Об этом сообщил глава Федерального архивного агентства Андрей Артизов в интервью РИА Новости.

По его словам, после захвата Парижа в 1940 году немцы вывезли французские архивы в Германию. Когда Красная армия вошла в страну, документы Франции вместе с немецкими фондами перевезли в Советский Союз. Они оказались в архивах и позже использовались для изучения предыстории пакта Молотова–Риббентропа о ненападении между Германией и СССР.

Артизов отметил, что среди фондов были документы французского посольства и военного атташе в Варшаве. Они подробно раскрывали противодействие Польши переговорам Франции, Великобритании и СССР о союзе против Гитлера. По его словам, Советский Союз был заинтересован в заключении договора, но поляки мешали его подписанию. Эти документы были опубликованы и позволили по-новому взглянуть на роль советского руководства в предвоенный период.

Архивы использовались и в статье президента РФ Владимира Путина к 75-летию Победы. После распада СССР французы потребовали возвращения фондов. В 1994 году правительство России вернуло документы, но перед этим была сделана копия ценной части, включая материалы о предыстории Второй мировой войны.

Артизов подчеркнул, что эти архивы помогают объяснить причины войны и показывают линию советского руководства в попытках остановить нацистскую Германию.