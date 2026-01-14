Что произошло в мире 14 января: посадка на Титан и пожар на борту авианосца ВМС США

14 января в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Среди них — посадка на Титан и пожар на борту авианосца ВМС США. Подробности — в материале «Рамблера».

Посадка на Титан

14 января 2005 года космический аппарат «Гюйгенс» успешно осуществил первую в истории мягкую посадку на Титан, крупнейший спутник Сатурна. Это уникальное достижение остается единственной подобной операцией во Внешней Солнечной системе. Посадка зонда через плотную атмосферу Титана с использованием парашютов заняла 2 часа 28 минут. Несмотря на сильное столкновение с поверхностью на скорости около 16 км/ч и значительные перегрузки, аппарат сохранил свою функциональность. Хотя некоторые датчики временно вышли из строя, все системы были восстановлены после посадки. «Гюйгенс» изначально проектировался для приводнения, но приземлился в регионе Ксанаду на твердую поверхность. Эта миссия предоставила ценные данные об атмосфере и поверхности далекого спутника, став важным этапом в исследовании космоса.

Пожар на борту авианосца ВМС США

14 января 1969 года на атомном авианосце «Энтерпрайз» у берегов Гавайев произошел крупный пожар с серией взрывов. Причиной стал взрыв ракеты «Зуни» под крылом самолета. Пожар распространился, разрушая палубу и допуская попадание топлива внутрь корабля. Погибли 28 моряков, 314 ранены, 15 самолетов уничтожены. Ремонт и замена обошлись в 126 млн долларов.

Обнаружение скульптуры «Лаокоон и его сыновья»

14 января 1506 года была найдена скульптура «Лаокоон и его сыновья», изображающая борьбу с змеями. Это эллинистическая работа Агесандра, Полидора и Афинодора, мраморная копия II века до н.э. с бронзового оригинала из Пергама. Оригинал утрачен. Найдена в виноградниках Эсквилина. Папа Юлий II послал за ней Джулиано да Сангалло и Микеланджело. Сангалло подтвердил подлинность. Микеланджело отметил, что скульптура из двух кусков. Экспонируется в Ватикане.

Объявлен указ Петра I «О ношении платья на манер Венгерского»

4 (14) января 1700 года в Москве вышел именной указ Петра I о ношении венгерского платья. Согласно документу, боярам, окольничим, думным людям, стольникам, стряпчим, московским дворянам, дьякам, жильцам, служилым, приказным, торговым и боярским людям в Москве и других городах предписывалось носить венгерские кафтаны. Верхние кафтаны должны были быть длинными, до подвязки, а нижние — короче верхних. Носить такое платье следовало с Богоявления 1700 года. Тем, кто не успел сшить кафтан к этому дню, разрешалось носить его до конца Сырной недели.