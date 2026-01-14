Стало известно, кого Брюссель хочет назначить переговорщиком от ЕС по Украине
Сразу несколько европейских стран, включая Францию и Италию, оказывают давление на Брюссель с целью создания должности переговорщика. Он должен будет представлять интересы ЕС на переговорах по Украине. К слову, одним из возможных претендентов в дипломаты такого уровня является финский президент Александр Стубб, пишет газета Politico.
Источники издания подтвердили, что в Европе часто рассматривали Стубба как потенциального представителя ЕС на любых переговорах с Вашингтоном и Москвой. При этом другие источники заявили, что разговоры о кандидатах сейчас преждевременны, так как должности такого переговорщика пока не существует.
