Трамп пригрозил премьеру Гренландии большой проблемой

Президент США Дональд Трамп заявил, что за слова о предпочтении острова оставаться в составе Дании премьера Гренландии Йенса-Фредерика Нильсена ждет большая проблема. Он также дал понять, что позицию жителей острова считает их собственной проблемой, сообщает РИА Новости.

"Что ж, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой", — сказал американский лидер журналистам в ответ на просьбу прокомментировать высказывания политика.

Отмечается, что ранее Нильсен сообщил, что остров не хочет, чтобы Вашингтон владел Гренландией или имел контроль над ней.

Такер Карлсон заявил, что США больше не имеют права критиковать Россию

Журналист Такер Карлсон считает, что после операции в Венесуэле США больше не имеют права критиковать Россию за действия на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на видео Карлосона на YouTube.

"Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя? Что ж, согласно правилам, по которым мы теперь действуем, это не является неправильным. Ты можешь сказать: "Мне это не нравится", но ты не можешь указывать на какое-то абстрактное положение и говорить, что это абсолютно неправильно," - заявил журналист.

Карлосан также добавил, что США вторглись в Венесуэлу, чтобы пресечь поставки венесуэльской нефти в Китай. По его мнению, такая откровенность поставила бы под сомнение все заявления о "неспровоцированной агрессии" со стороны России.

Постпреды стран ЕС обсудят 20-й пакет санкций против России

Постоянные представители стран ЕС рассмотрят предложения Еврокомиссии по 20-му пакету санкций против России и Белоруссии. Планируется, что обсуждение состоится в 11.30 мск в рамках комитета COREPER II, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованный документ на сайте Совета Евросоюза.

Согласно повестке заседания комитета COREPER II, постпреды стран ЕС обменяются мнениями по экономическим и финансовым последствиям конфликта на Украине. Это подразумевает обсуждения по 20-му пакету санкций.

Ранее Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС намерен завершить работу над 20-м пакетом санкций против России в феврале.

На Западе заявили о самом сложном положении Украины за четыре года

За последние недели удары Вооруженных сил России поставили киевский режим в самое сложное положение с начала СВО, пишет РИА Новости со ссылкой на швейцарскую газету Neue Zürcher Zeitung. Издание отмечает, что удары по инфраструктуре затруднили любые восстановительные работы.

"Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны (для Украины. — Прим. ред.). <…> Зима — исторический союзник русской армии", — говорится в материале.

В публикации говорится, что последние удары по инфраструктуре Украины максимально затруднили любые восстановительные работы. Отмечается, что на этом фоне руководство страны выбрало стратегию не замечать проблему, что определило еще большее недовольство украинцев властями.

"Их опозорят": в США раскрыли, как Макрон и Мерц рассмешили Россию

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что лидеры западных государств оказались в ловушке из-за поддержки Украины. Он также отметил, что их попытки демонстрировать силу вызывают у России лишь смех, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью эксперта Дэвиду Лину в эфире его YouTube-канала.

"Все эти люди, я говорю о Мерце, Макроне, Стармере, действительно уязвимы. <…> Они вложили миллиарды и миллиарды крайне необходимых средств в украинскую авантюру, а теперь она просто разваливается. В ближайшие год-полтора в этих странах пройдут выборы. Эти люди потеряют власть. Их просто опозорят", — рассказал бывший аналитик.

Эксперт считает, что в будущем эти лидеры могут быть даже привлечены к ответственности за многомиллиардные транши Киеву.