В России назвали версию причин обысков у Тимошенко

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик связал обыски у главы фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлии Тимошенко с ее желанием участвовать в выборах. Версию депутат озвучил в беседе с «Газетой.Ru».

«Ни для кого не секрет, что представляет собой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и что это прозападный орган, созданный для присмотра за власть имущими на Украине. Скорее всего, глобалистам не нравится слишком самостоятельный курс, который позволяет себе Тимошенко, и в том числе ее нацеленность на участие в выборах», — обозначил Белик.

Действия НАБУ российский политик назвал политической чисткой и сведением счетов с политиками, мнение которых имеет вес.

«[Например,] то, что фракция Тимошенко берет на себя принятие многих важных решений, например, выступая за недавнюю отставку главы СБУ, не нравится многим. Так что причин того, почему под прицел НАБУ попала Тимошенко, достаточно», — заключил Белик.

Ранее сообщалось об обысках в офисе партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер страны Тимошенко. Политика заподозрили в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах.