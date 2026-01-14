В России назвали версию причин обысков у Тимошенко

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик связал обыски у главы фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлии Тимошенко с ее желанием участвовать в выборах. Версию депутат озвучил в беседе с «Газетой.Ru».
«Ни для кого не секрет, что представляет собой Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и что это прозападный орган, созданный для присмотра за власть имущими на Украине. Скорее всего, глобалистам не нравится слишком самостоятельный курс, который позволяет себе Тимошенко, и в том числе ее нацеленность на участие в выборах», — обозначил Белик.
Действия НАБУ российский политик назвал политической чисткой и сведением счетов с политиками, мнение которых имеет вес.
Ранее сообщалось об обысках в офисе партии «Батькивщина», лидером которой является экс-премьер страны Тимошенко. Политика заподозрили в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах.