Такер Карлсон назвал цель Запада относительно России

Западные страны хотят посеять хаос в России и обогатиться за счет ее ресурсов, заявил американский журналист Такер Карлсон. Такую цель он назвал в видео на своем YouTube-канале.
Карлсон назвал такие намерения Запада отвратительными. Кроме того, по его словам, лидерам стран нужно осознавать, что Россия — большая держава с мощным военным потенциалом и ядерным оружием.
Такер Карлсон сделал заявление о Путине
Ранее Карлсон высказался об операции Соединенных Штатов в Венесуэле. По словам журналиста, Вашингтон больше не вправе критиковать Россию за действия на Украине.