СМИ: Украина оказалась в самом сложном положении за время СВО

Последние недели можно назвать одними из самых трудных для ВСУ с начала СВО из-за мощности ударов армии России по инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает Neue Zürcher Zeitung.

«Можно откровенно говорить о самой сложной ситуации с начала войны. Зима — исторический союзник русской армии», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось о почти полном блэкауте в Киеве.

Жители Киева и области массово скупают хлеб в магазинах из-за угрозы отключения электричества.

Депутат Верховной рады Богдан Кицак допустил, что в связи с энергетическим кризисом в Киеве жители столицы могут быть вынуждены отправиться в эвакуацию.