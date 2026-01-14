Иран решил подготовиться к отключению от глобального интернета

Иранские власти разработали «белый список» для внутренней работы Сети, в нем оказались местные поисковые системы, карты и мессенджеры, сообщают британские СМИ.

В «белом» списке также есть стриминговый сервис, в котором размещаются лишь ролики, одобренные государством, пишет Guardian, передает RT.

Также эксперт по цифровым правам Амир Рашиди отметил, что в Иране работает «скелетная версия» внутреннего интернета.

Ранее сообщалось, что компания Илона Маска SpaceX предоставила бесплатный доступ к спутниковой связи Starlink жителям Ирана.

До этого президент США Дональд Трамп заявлял, что хочет обсудить с Маском использование Starlink для восстановления интернета в Иране.