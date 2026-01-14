Трамп пригрозил премьеру Гренландии «серьезной проблемой»

Президент США Дональд Трамп пообещал большую проблему премьеру Гренландии Йенсу-Фредерику Нильсену, который заявил о предпочтении острова оставаться в составе Дании, а не переходить под американскую юрисдикцию. Об этом пишет РИА Новости.

© Газета.ru

«Что ж, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это станет для него большой проблемой», — сказал Трамп журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова премьера Гренландии.

Шансы Гренландии вступить в Евросоюз оценили

Накануне Нильсен в ходе пресс-конференции обозначил приоритеты острова, заявив, что Гренландия видит свое будущее в составе Дании, а не под управлением Соединенных Штатов.

В марте 2025 года президент России Владимир Путин, выступая на международном форуме «Арктика — территория диалога», заявил, что планы США по присоединению Гренландии были еще в 60-е годы 19 века.

Ранее на Западе сравнили угрозы США в адрес Гренландии с действиями СССР.