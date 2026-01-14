Высокопоставленные дипломаты Гренландии и Дании готовятся к испытанию всей своей жизни, пытаясь убедить администрацию президента США Дональда Трампа отказаться от своих требований в отношении арктической территории, которые угрожают распадом НАТО, сообщает Bloomberg.

Министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен и его коллега из Нуука Вивиан Мотцфельдт встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Белом доме 14 января. Ранее премьер-министр Гренландии выразил пожелание остаться с Данией.

Датчане утверждают, что всеобъемлющее оборонное соглашение, заключенное в 1951 году, уже позволяет США использовать территорию по мере необходимости для обороны, что делает любое поглощение бесполезным. В ответ на то, что Дания не смогла должным образом защитить Гренландию, Копенгаген готов отреагировать дальнейшим наращиванием своего военного присутствия и инвестиций на острове, одновременно углубляя координацию с американцами и другими союзниками по НАТО.

США могут разместить дополнительные войска в Гренландии в соответствии с действующим оборонным соглашением от 1951 года, которое налагает несколько формальных ограничений - в частности, уведомление о расширении своего военного присутствия Копенгагена и Нуука.

В качестве альтернативного варианта Гренландия также может предложить сделку по добыче полезных ископаемых в украинском стиле, по которой США получат доступ к редкоземельным элементам острова в обмен на гарантии безопасности. Такое соглашение позволит Вашингтону заявить о победе без аннексии и переключить внимание с геополитики на коммерческий успех.

По оценкам экспертов, Гренландия и Дания, похоже, не рассматривают два варианта. Речь идет о покупке и любом сближении путем обретения независимости. Гренландцы исключили продажу своей земли, независимо от того, сколько денег будет предложено в обмен на владение, и вопрос об отделении пока отодвинут на второй план.