В США предложили запретить захват территорий союзников по НАТО

Сенаторы Лиза Мурковски и Джин Шахин от Республиканской и Демократической партии США предложили запретить захват территорий союзников по Североатлантическому альянсу (НАТО). Об этом сообщила Мурковский на своем сайте.

© Лента.ру

«Законопроект, направленный на запрет использования средств министерства обороны США или Государственного департамента США для блокады, оккупации, аннексии или иного установления контроля над суверенной территорией государства — члена НАТО», — говорится в сообщении.

В США анонсировали преклонение НАТО перед Россией

Уточняется, что законопроект запрещает захват территории без согласия союзника или без санкции НАТО.

Ранее Белый дом опубликовал фото Дональда Трампа, смотрящего из окна своего кабинета на большую карту Гренландии. До этого глава Штатов высмеял обороноспособность Гренландии, заявив, что она состоит «из двух собачьих упряжек». Он добавил, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.